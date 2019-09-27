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'de ! Vatandaşlar merakla izledi

İzmir'de hareketli anlar! Vatandaşlar merakla izledi

27.09.2019, 11:22

'ndaki binasında, toplumu ve doğal afetlere hazırlamak amacıyla büyük çaplı bir tatbikat düzenlendi. İtfaiye'nin tatbikat ve yangın söndürme çalışmaları vatandaşlar tarafından merakla izlendi.

'İtfaiye Haftası' etkinlikleri kapsamında İtfaiyesi ve İzmir Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen tatbikatı, heyecan dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

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