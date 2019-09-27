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'den yeni aldıkları kamyonetle dönüş yolunda yaptılar

İzmir'den yeni aldıkları kamyonetle dönüş yolunda kaza yaptılar

27.09.2019, 15:39

'den dün satın aldıkları kamyonetle 'ya dönerken geçiren baba ve oğlu sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkartıldı. , gazetecilere yaptığı açıklamada, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde hırdavat işiyle uğraştıklarını belirterek, "Elimde sadece sattığımız aracın fotoğrafı kaldı. Çok şükür sağlımız yerinde." diye konuştu.

'nin Bozkurt ilçesinde dün satın aldıkları kamyonetle yapan baba ve oğlu yaralandı.

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