İzmir'den dün satın aldıkları kamyonetle Isparta'ya dönerken kaza geçiren baba ve oğlu sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Serdar Bilgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde hırdavat işiyle uğraştıklarını belirterek, "Elimde sadece sattığımız aracın fotoğrafı kaldı. Çok şükür sağlımız yerinde." diye konuştu.
İzmir'den yeni aldıkları kamyonetle dönüş yolunda kaza yaptılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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