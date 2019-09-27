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'den son dakika uyarısı 27 Eylül! ?

Meteoroloji'den son dakika uyarısı 27 Eylül! Bugün hava nasıl olacak?

27.09.2019, 09:08 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019,09:41

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İzmir ve Ege'de hava bugün nasıl olacak? İşte 27 Eylül Cuma ...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

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