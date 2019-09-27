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Son dakika: 'da 9 ilçede 14 okul tatil edildi! Hangi ?

Son dakika: İstanbul'da 9 ilçede 14 okul tatil edildi! Hangi okullar tatil?

27.09.2019, 10:22 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019,10:23

Dün yaşanan 5,8 şiddetindeki sonrası valilikten gelen açıklamaya göre, 'da bugün 9 ilçede 14 okul 1 gün süreyle tatil edildi. Hangi ? İşte merak edilenler...

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre: 'Hasar ihbarında bulunulan 55 okulumuzun tamamı kontrol edilmiş, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 14 okulumuzda bugün (1 gün süreyle) eğitim-öğretime ara verilmiştir. 14 okul haricindeki 7046 okulumuzda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır'. ifadesi kullanıldı.

İŞTE TATİL EDİLEN OKULLAR

Sultangazi

İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu

Gaziosmanpaşa

Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

Bahçelievler

Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Yenibosna Ortaokulu

Büyükçekmece

Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu

Silivri

Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu

Arnavutköy

Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

Küçükçekmece

Tahsin Banguoğlu İlkokulu

Nergiz Anaokulu

Atatürk Kız MTAL

Kanarya Ortaokulu

Maltepe

Halit Armay Anadolu Lisesi

Çatalca

Arif Nihat Asya MTAL

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