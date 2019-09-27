Son dakika: İstanbul'da 9 ilçede 14 okul tatil edildi! Hangi okullar tatil?

Dün yaşanan 5,8 şiddetindeki deprem sonrası valilikten gelen açıklamaya göre, İstanbul'da bugün 9 ilçede 14 okul 1 gün süreyle tatil edildi. Hangi okullar tatil? İşte merak edilenler...

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre: 'Hasar ihbarında bulunulan 55 okulumuzun tamamı kontrol edilmiş, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 14 okulumuzda bugün (1 gün süreyle) eğitim-öğretime ara verilmiştir. 14 okul haricindeki 7046 okulumuzda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır'. ifadesi kullanıldı. İŞTE TATİL EDİLEN OKULLAR Sultangazi İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi Yenibosna Ortaokulu Büyükçekmece Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu Silivri Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu Arnavutköy Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu Küçükçekmece Tahsin Banguoğlu İlkokulu Nergiz Anaokulu Atatürk Kız MTAL Kanarya Ortaokulu Maltepe Halit Armay Anadolu Lisesi Çatalca Arif Nihat Asya MTAL