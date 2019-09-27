Son dakika: İstanbul'da 9 ilçede 14 okul tatil edildi! Hangi okullar tatil?

Dün yaşanan 5,8 şiddetindeki deprem sonrası valilikten gelen açıklamaya göre, İstanbul'da bugün 9 ilçede 14 okul 1 gün süreyle tatil edildi. Hangi okullar tatil? İşte merak edilenler...
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre: 'Hasar ihbarında bulunulan 55 okulumuzun tamamı kontrol edilmiş, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 14 okulumuzda bugün (1 gün süreyle) eğitim-öğretime ara verilmiştir. 14 okul haricindeki 7046 okulumuzda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır'. ifadesi kullanıldı.
İŞTE TATİL EDİLEN OKULLAR
Sultangazi
İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu
Gaziosmanpaşa
Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
Bahçelievler
Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Yenibosna Ortaokulu
Büyükçekmece
Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu
Silivri
Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu
Arnavutköy
Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
Küçükçekmece
Tahsin Banguoğlu İlkokulu
Nergiz Anaokulu
Atatürk Kız MTAL
Kanarya Ortaokulu
Maltepe
Halit Armay Anadolu Lisesi
Çatalca
Arif Nihat Asya MTAL
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