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'nin denizlerdeki gurur günü! Kınalıada hizmete giriyor

Türkiye'nin denizlerdeki gurur günü! TCG Kınalıada hizmete giriyor

27.09.2019, 14:46

Türk savunma sanayisi, Projesi'nin 4'üncü gemisini donanmaya teslim edecek. Bu alanda 'nin tek seferdeki en yüksek rakamlı ihracatı olan MİLGEM Korvet Projesi'nde de birinci geminin sac kesimi gerçekleştirilecek.

Tersanesi Komutanlığı'nda pazar günü Türk savunma sanayisi adına iki önemli gelişme yaşanacak.

MİLGEM Projesi'nin 4'üncü gemisi olan Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni, Tersane Komutanlığı'nda yapılacak.

MİLGEM ile ilk defa korvet tipi bir askeri geminin tasarımını milli olarak gerçekleştiren Türkiye, gemi tasarımı, tekne inşası ile sistem entegrasyonunda dışa bağımlılığı azalttı ve önemli bilgi birikimi, tecrübe ve altyapı kazanımları elde etti.

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