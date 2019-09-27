Türkiye'nin denizlerdeki gurur günü! TCG Kınalıada hizmete giriyor

Türk savunma sanayisi, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü gemisini donanmaya teslim edecek. Bu alanda Türkiye'nin tek seferdeki en yüksek rakamlı ihracatı olan Pakistan MİLGEM Korvet Projesi'nde de birinci geminin sac kesimi gerçekleştirilecek.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda pazar günü Türk savunma sanayisi adına iki önemli gelişme yaşanacak.

MİLGEM Projesi'nin 4'üncü gemisi olan TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni, Tersane Komutanlığı'nda yapılacak.

MİLGEM ile ilk defa korvet tipi bir askeri geminin tasarımını milli olarak gerçekleştiren Türkiye, gemi tasarımı, tekne inşası ile sistem entegrasyonunda dışa bağımlılığı azalttı ve önemli bilgi birikimi, tecrübe ve altyapı kazanımları elde etti.