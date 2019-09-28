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Her sabah yiyenler dikkat!

Her sabah poğaça ve simit yiyenler dikkat!

28.09.2019, 14:05 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019,15:28

Özellikle çalışanlar ve acelesi olanlar sabahları sağlıklı bir kahvaltı yerine genelde geçiştirmelik alternatifleri tercih ediyorlar. ise bu durumda en çok başvurulan yiyecekler oluyor. Ancak uzmanlar uyarıyor. Her sabah poğaça ve simit tüketmek bakın vücudu nasıl etkiliyor? İşte detaylar...

UZMANINDAN UYARI!

Rafine (işlenmiş) veya basit karbonhidratlar; kepek, lif ve besin öğelerinden ayrılmış şekerler ve rafine tahıllardır. Bunlar arasında beyaz ekmek, pizza hamuru, makarna, hamur işleri (simit, poğaça, açma vb.), beyaz un, beyaz pirinç ve birçok kahvaltılık gevrek yer almaktadır. Besin değerleri çok azdır, boşa alınan kalorilerdir ve mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

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