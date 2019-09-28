Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 28 Eylül hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Sakarya, Karabük ve Tokat çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun ve Trabzon çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100kg/m2) olması bekleniyor. Peki bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? İşte 28 Eylül Cumartesi hava durumu...

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 28°C Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 25°C Parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 26°C Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu