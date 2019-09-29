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'da 4.0 büyüklüğünde oldu

Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem oldu

29.09.2019, 11:09 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019,11:29

'ın verilerine göre, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem 'dan da hissedildi.

Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 10.50'de, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesinin 89,03 kilometre açığındaki depremin 15,00 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.


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