3 kız kardeş kazada öldü

İzmit TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir aile yok oldu. İki TIR, bir otomobil ve çekicinin çarpışması sonucu 3 kız kardeş ölürken, 3 kişi de yaralandı.

İZMİT TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir aile yok oldu. İki TIR, bir otomobil ve çekicinin çarpışması sonucu 3 kız kardeş ölürken, 3 kişi de yaralandı.



İKİ KİŞİ DE YARALANDI

KAZA önceki gün İzmit TEM Otoyolu Ankara istikameti Bekirdere rampası mevkiinde meydana geldi. Aynı istikamette ilerleyen Hakan K. idaresindeki 16 BG 0532 plakalı çekici, Taner Y. yönetimindeki 08 K 7692 plakalı TIR, Slavico G. kontrolündeki Sırbistan plakalı TIR ve Osman Yıldız yönetimindeki 34 VB 2752 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobil içerisinde bulunan sürücü Osman Yıldız, eşi Elif Yıldız, oğlu Namık Yıldız yaralanırken, sürücü Yıldız'ın annesi Hacer Yıldız ve kardeşleri olduğu öğrenilen Fadime Orhan ve Sahure Özkan hayatını kaybetti.

FATİH ŞENDİL