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80 günde 80 şehir

80 günde 80 şehir
Giriş Tarihi: 30.9.2019

'de tercümanlık yapan 29 yaşındaki ile 30 yaşındaki eşi , 80 gün önce bisikletle turuna çıktı. Günde 150 kilometre mesafe kat eden çift, 80 günde 80 şehri gezdi.

İZMİR'DE tercümanlık yapan 29 yaşındaki Arda Eylül Süğlün ile 30 yaşındaki eşi Ahmet Süğlün, 80 gün önce bisikletle Türkiye turuna çıktı. Günde 150 kilometre mesafe kat eden çift, 80 günde 80 şehri gezdi.


Gezileri kapsamında geldikleri Batman'daki tren istasyonunda hatıra fotoğrafı çektiren çift, kentin tarihi yerlerini ziyaret etti.
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