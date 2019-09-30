80 günde 80 şehir

İzmir'de tercümanlık yapan 29 yaşındaki Arda Eylül Süğlün ile 30 yaşındaki eşi Ahmet Süğlün, 80 gün önce bisikletle Türkiye turuna çıktı. Günde 150 kilometre mesafe kat eden çift, 80 günde 80 şehri gezdi.







Gezileri kapsamında geldikleri Batman'daki tren istasyonunda hatıra fotoğrafı çektiren çift, kentin tarihi yerlerini ziyaret etti. İZMİR'DE tercümanlık yapan 29 yaşındaki Arda Eylül Süğlün ile 30 yaşındaki eşi Ahmet Süğlün, 80 gün önce bisikletle Türkiye turuna çıktı. Günde 150 kilometre mesafe kat eden çift, 80 günde 80 şehri gezdi.Gezileri kapsamında geldikleri Batman'daki tren istasyonunda hatıra fotoğrafı çektiren çift, kentin tarihi yerlerini ziyaret etti.