Balık avında metre tartışması

Denizlerde balık avlanma derinliği konusunda yaşanan gelişmeler yeni boyut kazandı. Bazı çevreler avlanma derinliğinin 50 metre olmasını talep ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz Bölgesi’nde avlanma derinliğini 15 Kasım’a kadar 24 metreden 18 metreye düşürdü

Balık avı sezonunun 1 Eylül'de başlamasının ardından şimdi de metre tartışması yaşandı. Bazı çevreler avlanma derinliğinin mutlaka 50 metre olmasını talep ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz Bölgesi'nde avlanma derinliğini 15 Kasım'a kadar 24 metreden 18 metreye düşürdü. İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı, Su Ürünleri Komisyonu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, 18 metre uygulamasından Egeli balıkçıların da yararlanmasını istedi. Çakan, yasa gereği 24 metrede avlandıklarını belirterek bunun 50'ye çıkarılması halinde balıkçılığının zarar göreceğini söyledi.



'50 METRE ZARAR VERİR'

Ege Denizi'nde 50 metreden sonra avlanma yapılması halinde Yunanistan sınırlarına girileceğini belirten Çakan, "Biz 24 metreden aşağı yerde avlanmıyoruz. Karadeniz'deki 18 metre uygulamasının Egeli balıkçılara da tanınmasını istiyoruz. Denizlerimizdeki balık bolluğundan çok memnunuz. Bu balıklarımızı kaçırmak istemiyoruz. Bazı çevrelerin 50 metre görüşü balıkçılığa zarar verir" şeklinde konuştu. Mehmet Şahin Çakan, sözlerini şöyle sürdürdü: Ülkemizde avlanamayan balıklar yabancı ülkelerin sularına göç etmekte, ekonomimiz ve balıkçımız büyük ölçüde zarar görmektedir. Su ürünleri sektörü dönem boyu avlanma sınırının 18 metre olarak düzenlenmesini talep etmektedir.



PROFESÖRDEN FARKLI GÖRÜŞ

TÜRKİYE'DE yasaya göre en az 24 metrede avlanılırken, bu derinliğin 18 metreye düşürülmesi gündeme geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz Bölgesi'ndeki avlanma derinliğini 15 Kasım'a kadar 18 metreye düşürdü. 'BESLENEMEZLER'

Ege Üniversitesi Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Okan Akyol, denizlerde avlanma derinliğinin 50 metre olması gerektiğini belirterek 40 metreden daha düşük alanlarda avlanıldığında "Posidonia" denilen deniz çayırlarına zarar verildiğini ve balıkların beslenemediğini belirtti.



EGELİ BALIKÇILAR DA İSTİYOR

İZMİR Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan 18 metre uygulamasından Egeli balıkçıların da yararlanmasını istedi.

TOLGA TEKİN