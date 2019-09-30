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Derbi cinayeti

Derbi cinayeti
Giriş Tarihi: 30.9.2019

İstanbul 'nda bir eğlence mekanında tartışan iki kişi arasında çıkan kavga, dün birinin diğerini öldürmesiyle sonuçlandı.

İstanbul Zeytinburnu'nda bir eğlence mekanında tartışan iki kişi arasında çıkan kavga, dün birinin diğerini öldürmesiyle sonuçlandı.

TARTIŞMA YAŞANDI
Kavganın önceki akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlerken çıktığı öğrenilirken cinayet anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi 24. Aralık sokakta meydana geldi. Önceki akşam bir eğlence mekanında maç izleyen Levent Taş ile Ruhi Polat tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ÖNCE 2 EL ATEŞ ETTİ
Tarafları çevredekiler ayırdı. İddialara göre Levent Taş dün saat 11.00 sıralarında Ruhi Polat'ın evinin önüne gitti ve mesaj atıp aşağıya çağırdı. Levent Taş aşağıya inen Ruhi Polat'a silahla 2 el ateş etti. Kurşunlar Ruhi Polat'a isabet etmezken, Ruhi Polat evden getirdiği bıçakla Levent Taş'a saldırdı.

YAKINLARI KRİZ GEÇİRDİ
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Levent Taş olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde bekleyen Ruhi Polat'ı gözaltına aldı. Öte yandan Levent Taş'ın olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

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