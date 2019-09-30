Gıdası müzik oldu

Muğlalı müzisyen Meltem Şenel ‘Müzik ruhun gıdasıdır’ sözünü gerçeğe dönüştürdü. Obezite ameliyatının ardından 10 ayda 55 kilo veren Şenel 105 kilodan 50 kiloya düştü. Çok istediği albümünü çıkarıp bir de klip çekti

Muğlalı Meltem Şenel, 24 yaşında bir müzisyen. 2014 yılında geçirdiği obezite ameliyatının ardından 10 ayda tam 55 kilo vererek 105 kilodan kilodan 50 kiloya düştü. Çocukluğundan bu yana sanatla iç içe bir hayat yaşayan müzisyen Meltem Şenel, fazla kilolarından kurtulmasının başarısını çıkardığı single ve çektiği kliple taçlandırdı. 'Müzik ruhun gıdasıdır' sözünü gerçeğe dönüştüren Şenel, hem çok yemeyi kesti hem de kendisini müzikle besledi.



O ŞİMDİ ÇOK MUTLU

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Şan bölümü öğrencisi Meltem Şenel, çocukluğundan bu yana kilo problemi yaşıyordu. Fazla kilolarına rağmen dans dersleri ve sahne eğitimi alan Şenel, her zaman sanatla iç içe yaşadı. 2014 yılında cerrahi operasyonla fazla kilolardan kurtulmanın mümkün olduğunu öğrenince kendisini Prof. Dr. Haluk Ünalp'ın ellerine bıraktı. İzmir'de aynı yıl geçirdiği ameliyatın ardından 10 ayda 55 kilo verdi. 105 kilodan 50 kiloya düşen Şenel, artık müzik hayatına adım atmaya hazırdı.



ÖZGÜVENİ YÜKSEK

Sahne sanatlarının ardından, 6 Eylül'de yaşama geçirdiği single çalışması 'Mühürlü' ile müzik dünyasına da giren Meltem Şenel, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Mutsuz Meltem'i gönderip yerine kendine güveni ve motivasyonu harika bir Meltem getirdiğini belirten Şenel, "Müzik hayatına giriş yapmamın ameliyatla ilgisi olağanüstü seviyede" diye konuştu.

Ameliyatın ardından insanların kendisine bakış açısının tamamen değiştiğini söyleyen Şenel, "Ama bir gerçek var ki artık sahnede kendime daha çok güveniyorum. Müzik benim hep hayalimdi ve hayallerim yolunda bir adım atmış olduğum için çok mutluyum. Mühürlü parçası benim için daha çok duygusal bir anlam ifade ediyor" diye konuştu



'DÜNYAN DEĞİŞSİN'

"Siz kendinizi her şekilde sever, öz benliğinizi hissederseniz değişimin tamamen pozitif olacağını görürsünüz" diye konuşan Şenel, "Sen değiş dünyan değişsin derler ya. Ruhunuzdaki fazla kilolardan da kurtulun ki süreç en sağlam ve sağlıklı şekilde işlesin" dedi.

HACER ÖNOĞLU ÜLGER