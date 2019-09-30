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İki bacağını kaybetti yardım bekliyor

İki bacağını kaybetti yardım bekliyor
Giriş Tarihi: 30.9.2019

'in ilçesinde yaşayan, ’da tarlada silajı yapıldığı sırada bacaklarını biçerdövere kaptırıp, iki bacağını da kaybeden (66), yaşama sevincini hiçbir zaman yitirmedi.

İZMİR'İN Tire ilçesinde yaşayan, 27 Temmuz'da tarlada mısır silajı yapıldığı sırada bacaklarını biçerdövere kaptırıp, iki bacağını da kaybeden Erdoğan Köklü (66), yaşama sevincini hiçbir zaman yitirmedi. Köklü, "Bundan sonra bu şekilde yaşamaya mecbur olduğumu düşündüm. Moralimi yüksek tutuyorum, bu moralle yaralarım daha çabuk iyileşti" dedi.

HUKUK SAVAŞI
Çalıştığı firma ve biçerdöver operatörü hakkında hukuki süreci başlattıklarını ifade eden Köklü, bundan sonra sadece emekli maaşı ile geçineceğini ve yardım beklediğini söyledi.

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