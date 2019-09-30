İzmir'in Bornova ilçesinde, Önder E. (38), 2 gündür kaldığı otel odasında, kapının askısına kendisini iple asarak, yaşamına son verdi.
Bornova'ya bağlı Gazi Osman Paşa Mahallesi'ndeki otelde, cumartesi gününden beri konaklayan Önder E., bugün uzun süre dışarı çıkmayınca otel personeli şüphelendi. Çaldıkları odanın kapısını açan olmayınca yedek anahtarla içeri giren otel çalışanları, Önder E.'yi kapının askısına asılı buldu.
İzmir'de otel odasında intihar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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