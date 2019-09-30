Kısacık hayatına 4 ameliyatla tutundu

İzmir'in Buca ilçesinde kalp hastalığıyla dünyaya gelen 21 aylık Ecrin Efla Arlı, kısacık ömründe geçirdiği 4 zor ameliyata karşın yaşama tutunmayı başardı. Kalbine metal kapak takılan minik Ecrin, şimdi hayata gülümsüyor.

İZMİR'İN Buca ilçesinde kalp hastalığıyla dünyaya gelen 21 aylık Ecrin Efla Arlı, kısacık ömründe geçirdiği 4 zor ameliyata karşın yaşama tutunmayı başardı. Kalbine metal kapak takılan minik Ecrin, şimdi hayata gülümsüyor.

DAİMA DİKKAT EDİLMELİ

ECRİN'İN bir kalp hastası olarak hayatını sürdüreceğini ifade eden anne Canan Daver Arlı (35), onun sağlığına daima dikkat etmeleri gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Kızımız zor ameliyatlar geçirdi. Metal kapak takıldığı için vücudunda yabancı bir cisim var. Sürekli kan sulandırıcı kullanması gerekiyor. Fazla darbe almamalı. Ama hepsine razıyım. Şimdi beslenerek kilo almaya başladı. Aylarca aynı kilodaydı. Gördükçe üzülüyordum. Çaresizlik içindeydik. Ümitsizliğe çok kapıldım. Doktorlar da ameliyattan önce onu kaybedebileceğimizi söylemişti. Uykusuz çok gece geçirdim. Her kalktığımda onu kaybedecek gibi korkuyordum. Nihayet onun da bizim de yüzümüz gülüyor" dedi.