Manisa’da 12 bin 372 yapı denetlendi

MANİSA Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Günay Özcan, Manisa genelindeki yapılaşma konusunda bilgi verdi. Özcan, 2011 yılından bu güne kadar Manisa'da toplam 14 milyon m2 alanı kapsayan 12 bin 372 adet yapının denetlendiğini ifade etti.

MANİSA Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Günay Özcan, Manisa genelindeki yapılaşma konusunda bilgi verdi. Özcan, 2011 yılından bu güne kadar Manisa'da toplam 14 milyon m2 alanı kapsayan 12 bin 372 adet yapının denetlendiğini ifade etti. Manisa'da 6 bin 306 adet riskli yapı sahibine Bakanlık tarafından toplam 61 milyon 988 bin 298 TL kira yardımı yapıldığını söyledi.

5 BİN 402'Sİ YIKILDI

ÖZCAN, "Risk altındaki yapıların dönüştürülmesinde öncelikli hedef; can ve mal kayıplarını önlemek olarak belirlendi. Parsel bazında ilimizde 5 bin 789 adet yapı riskli olarak tespit edilmiş ve bu yapılardan 5 bin 402 adeti yıkılmış olup diğer riskli yapıların yıkımları sürüyor. Yerine yüzde 90 oranında yeni, sağlıklı yapılar yapılmış ve bir kısım yapılaşmalar da devam ediyor" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK