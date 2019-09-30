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’da lunaparkta korkunç ! Kızının gözü önünde...

Manisa’da lunaparkta korkunç cinayet! Kızının gözü önünde...

30.09.2019, 09:20

'nın Salihli ilçesinde bir kişi, lunaparkta kızının gözü önünde silahla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri zanlısı K.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye gör olay; Kurşunlu yolu üzerinde bulunan Lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; (34) kızı ile birlikte lunaparka eğlenmeye geldi. İddiaya göre Erbahçeciler ile çalışanı K.S.arasında oyun jetonu başında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce K.S. tabanca ile Eren Erbahçeciler'i vurdu.

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