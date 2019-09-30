Meteoroloji bugünün hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? İşte 30 Eylül Pazartesi hava durumu raporu...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 30 Eylül hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.