Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 30 Eylül hava durumu...

Meteoroloji bugünün hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? İşte 30 Eylül Pazartesi hava durumu raporu...

MARMARA Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 32°C Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 26°C Az bulutlu ve açık KIRKLARELİ °C, 31°C Az bulutlu ve açık KOCAELİ °C, 28°C Az bulutlu ve açık