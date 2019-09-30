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Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 30 Eylül hava durumu...

30.09.2019, 09:55

bugünün raporunu paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki bugün ve Ege'de hava nasıl olacak? İşte Pazartesi hava durumu raporu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

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