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Çal'da 16 kilo esrar ele geçirildi

Denizli Çal'da 16 kilo esrar ele geçirildi

01.10.2019, 10:28

'nin Çal ilçesinde, evinde 16 kilo esrar ele geçirilen İ.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan İ.A. hakkındaki işlemlerin sürdüğü belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün sabah, uyuşturucu madde sattığı belirlenen İ.A.'nın Çal'ın Denizler Mahallesi'ndeki evine operasyon yaptı. Evde yapılan aramada 16 kilo esrar, ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen İ.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan İ.A. hakkındaki işlemlerin sürdüğü belirtildi.

DHA

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