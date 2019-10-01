İngiliz gelinin Türk mutfağı aşkı

Türkiye'ye 46 yıl önce evlendikten sonra yerleşen mutfak araştırmacısı Priscilla Mary Işın, Türk mutfağı hakkında 3'ü İngilizce 10 kitap yazdı.

Türkiye'ye 46 yıl önce evlendikten sonra yerleşen mutfak araştırmacısı Priscilla Mary Işın, Türk mutfağı hakkında 3'ü İngilizce 10 kitap yazdı. Hollanda'da tanıştığı Türk ile 46 yıl önce evlenerek İstanbul'a yerleşen Priscilla Mary Işın, gelini olduğu aile sayesinde Türk ve Osmanlı mutfak kültürüyle tanıştı. Asıl mesleği çevirmenlik olan Işın, yaklaşık 40 yıl önce yemek ve tatlı tarifi toplamaya başladı. Zamanla Türk ve Osmanlı mutfağı konusunda uzmanlaşan Işın, gülbeşekerden höşmerime, aşureden güllaca, mercimekli baklavadan kaymaklı ekmek kadayıfına kadar geniş bir yelpazeye sahip tatlı kültürüne ilişkin araştırmalarını kitaplaştırdı.