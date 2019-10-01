  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > İzmir Bornova'da freni patlayan kamyon dehşet saçtı! Mahalle savaş alanına döndü

'da freni patlayan ! Mahalle savaş alanına döndü

İzmir Bornova'da freni patlayan kamyon dehşet saçtı! Mahalle savaş alanına döndü

01.10.2019, 16:11 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019,16:41

'in ilçesinde, freni tutmayan park halindeki hafriyat kamyonu, mahalledeki 9 aracı biçerek durabildi. Olayı gören mahalle sakinleri yaşadıkları şoku anlattı.

Olay, bugün saat 14.30 sularında ilçesi 5711/5 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 35 HB 0031 plakalı , park halindeyken bilinmeyen bir sebeple yokuş aşağı kaymaya başladı. Eğim sebebiyle hız kazanan hafriyat kamyonu, bir apartmanın kapısına çarptıktan sonra sokakta park halinde bulunan araçları önüne katarak ilerlemeyi sürdürdü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Bornova'da freni patlayan kamyon dehşet saçtı! Mahalle savaş alanına döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN