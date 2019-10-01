İzmir Bornova'da freni patlayan kamyon dehşet saçtı! Mahalle savaş alanına döndü

İzmir'in Bornova ilçesinde, freni tutmayan park halindeki hafriyat kamyonu, mahalledeki 9 aracı biçerek durabildi. Olayı gören mahalle sakinleri yaşadıkları şoku anlattı.

Olay, bugün saat 14.30 sularında Bornova ilçesi 5711/5 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 35 HB 0031 plakalı kamyon, park halindeyken bilinmeyen bir sebeple yokuş aşağı kaymaya başladı. Eğim sebebiyle hız kazanan hafriyat kamyonu, bir apartmanın kapısına çarptıktan sonra sokakta park halinde bulunan araçları önüne katarak ilerlemeyi sürdürdü.