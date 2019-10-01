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'in ilçesinde feci ! 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Tire ilçesinde feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

01.10.2019, 12:09

'in ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücülerden (48) yaşamını yitirdi. Jandarma, sonrası kaçan diğer otomobilin sürücüsünü arıyor.

, saat 07.30 sıralarında, - Ödemiş yolunun Gökçen mevkisinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonundan yola çıkan, salça fabrikasında işçi, evli ve 2 çocuk babası yönetimindeki 35 YHB 92 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi bilinmeyen 35 AFB 840 plakalı otomobille çarpıştı.

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