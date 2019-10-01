İzmir'in Tire ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücülerden Yaşar Eryılmaz (48) yaşamını yitirdi. Jandarma, kaza sonrası kaçan diğer otomobilin sürücüsünü arıyor.
Kaza, saat 07.30 sıralarında, Tire- Ödemiş yolunun Gökçen mevkisinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonundan yola çıkan, salça fabrikasında işçi, evli ve 2 çocuk babası Yaşar Eryılmaz yönetimindeki 35 YHB 92 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi bilinmeyen 35 AFB 840 plakalı otomobille çarpıştı.
İzmir'in Tire ilçesinde feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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