Manisa’da bıraktı İzmir’de buldu

Gülizar Emirdağ, 7 aylık kızını 39 yıl önce Manisa Tren Garı’na bırakıp kaçtı. Yıllarca pişmanlık duyup kızını arayan Emirdağ’a cevap İzmir’den geldi. Anne kız oldukları DNA testinden sonra kesinleşecek iki kadın, Müge Anlı’nın programında buluştu

Denizli'de yaşayan 57 yaşındaki Gülizar Emirdağ, 7 aylıkken, eşi ve ailesi istemediği için Manisa'da tren istasyonuna bıraktığı kızını aramak için 39 yıl sonra ATV'nin kapısını çaldı. Kızını terk ettikten sonra, olayla ilgili haberin o dönem Yeni Asır'da yayımlandığını da Müge Anlı'nın programında açıklayan anne Emirdağ, "Çok büyük hata yaptım, her gece rüyalarıma giriyor. Evladımı bulup özür dilemek istiyorum. Hakkını helal etmesini istiyorum" demişti.



KAHVALTI SOFRASINDA



Soyadını vermeyen Sevgi hanım ise İzmir'deki evinde eşi ve 2 çocuğuyla kahvaltı ettiği sırada Müge Anlı'nın programını izliyordu. Kendisi de 7 aylıkken tren garına terkedilmişti. Çocuk esirgeme kurumunda büyüyen Sevgi hanım duydukları karşısında şoke oldu. Televizyonda gördüğü kadın onun annesi olabilirdi. Hemen telefona sarılıp canlı yayına bağlandı. Manisa'da tren istasyonuna bırakılan ve Karşıyaka Çocuk Yuvası'nda büyüyen Sevgi, çocukları olmayan bir çifte evlatlık verildi.



AİLEYE MUCİZE GİBİ GELDİ



Ancak Sevgi'nin kısmeti ile yıllarca çocukları olmayan ailenin çocuğu oldu. Evlatlık verildiği aileye mucize yaşatan Sevgi'nin bir de kardeşi oldu. Evlatlık olduğunu ise ilkokul 5. sınıfa giderken öğretmeninden yanlışlıkla öğrendi. Bunca yıl kendisini aramayan ailesini bir gün bile aramasa da 39 yıl sonra onu arayan annesine kayıtsız kalamadı ve annesi olduğunu iddia eden Emirdağ'la buluşmak için Müge Anlı'nın programına katıldı. Sevgisini dışa vuramayan bir insan olduğunu söyleyen Sevgi hanım, "DNA sonucu çıkmadan konuşmak doğru değil" dese de heyecanını saklayamadı.



ALLAH AFFETSİN



Müge Anlı'nın programında duygu dolu anlar yaşayan Gülizar Emirdağ'ı gördüğü an heyecanlandığını ancak bir şey hissetmediğini belirtti. Emirdağ'ın kendisine sarıldığı anda, zorla sarılarak karşılık verdiğini belirten Sevgi hanım 'Ben önce DNA sonucunu bekliyorum. Bunun için DNA örneği vermeyi kabul ettim. Ondan sonra konuşmak istiyorum. Ancak bir nefret ve kinim yok. Kendisini Allah affetsin' dedi.

FATİH ŞENDİL