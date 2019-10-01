Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 1 Ekim Salı hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde bugün yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin genelde az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Cuma gününden itibaren yurdun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki İzmir ve Ege'de hava bugün nasıl? İşte 1 Ekim Salı hava durumu...

MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN