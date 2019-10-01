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'den şiddetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 1 Ekim Salı ...

Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 1 Ekim Salı hava durumu...

01.10.2019, 09:08 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019,11:27

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde bugün yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin genelde az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Cuma gününden itibaren yurdun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki ve Ege'de hava bugün nasıl? İşte 1 Ekim Salı ...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

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