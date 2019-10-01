Muğla'da yağmur suyu borusuna sıkışan kedi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yağmur suyu borusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.Sağ olarak kurtarılan kedi, saç kurutma makinesiyle kurutulduktan sonra serbest bırakıldı.
Karabağ Mahallesi 2075 Sokak Mercan Sitesi'nde, bir evin istinat duvarındaki yağmur suyu borusuna bir kedinin sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine giden Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda kediyi mahsur kaldığı dar borudan çıkarmayı başardı.
Sağ olarak kurtarılan kedi, saç kurutma makinesiyle kurutulduktan sonra serbest bırakıldı.
AA
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