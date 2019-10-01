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Roman kadınlar birlik oldu

Roman kadınlar birlik oldu
Giriş Tarihi: 1.10.2019

'de ve Dayanışma Derneği () ev sahipliğinde kentteki 5 roman derneğinin de katılımı ile '' düzenlendi.

İzmir'de Tire Romanları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TİROMDER) ev sahipliğinde kentteki 5 roman derneğinin de katılımı ile 'İzmir Roman Kadın Çalıştayı' düzenlendi. Roman kadınlarının STK çalışmalarında daha etkin olması gerektiğinin altını çizen TİROMDER Başkanı Hasan Hüseyin Karabacak, "Ülkemizde kadın olmak zor iştir. Hele ki hem roman kadın olmak çok daha zordur. Artık Roman kadın ve gençlerimizin daha etkin olması için STK'larda kadın ve gençlik komisyonları kurulmasını hedefliyoruz" dedi.

METİN BURMALI

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