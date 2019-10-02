Bir Zamanlar Çukurova 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Atv'nin Perşembe akşamlarına damgasını vuran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın heyecan dolu 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 37. bölümün sonunda heyecan dolu bir sahnenin yer aldığı ve izleyenleri nefessiz izlediği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacağı merak ediyor. Aşkı ve anneliği arasında kalan Züleyha ne karar verecek? İşte Bir Zamanlar Çukurova 38. yeni bölüm fragmanı...

YILMAZ VE ZÜLEYHA BULUŞTU AMA DEMİR YAKALADI!

Evlendiği sabah öğrendikleri ile alt üst olan Yılmaz, özür dilemek için Züleyha'yla buluşmuştu. İki aşığın onca gözyaşı, onca öfke, onca acıdan sonraki ilk buluşma yine bir korkulu an ile sona erdi. Cezaevinden firar eder Demir, aşıkları buluyor! Yılmaz ve Züleyha birbirlerine söyleyecekleri hiçbir şeyi söyleyemeden yine ayrılmak zorunda kalıyor.

YILMAZ VE DEMİR AŞK İÇİN NELERİ GÖZE ALACAK?

Ancak, elbette ne Yılmaz'ın Züleyha'dan vazgeçmeye niyeti var ne de Demir'in! Yılmaz, çiftliği basıp Züleyha'yı kaçırmayı göze alacak kadar deliriyor! Demir ise Züleyha'yı alıp adeta çölleri aşarak, yurtdışına kaçmayı planlıyor!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ZÜLEYHA'NIN AŞIK KALBİ İLE ANNE KALBİ PARAMPARÇA!

Züleyha, evli bir kadın olmak ile aşık olduğu adama her şeyi anlatmak arasında kalıyor! Üstelik, kendisine ne yaparsa yapsın oğluna ölümü göze alacak kadar bağlı Demir'in çocuğunu da karnında taşıyor!

FEKELİ VE HÜNKAR YENİ BİR YOL AYRIMINDA

Oğlunu hapisten kurtarmakla ailesini birarada tutmak arasında ne yapacağını bilemeyen Hünkar, yine Fekeli'den yardım istiyor. Fekeli ise, Yılmaz'a doğru yolu göstermeye çalışıyor. Ancak bu arada, hayatının henüz nasıl etkileneceğini bilmese de Müjgan'ın babası ile görüşmeye gittiğinde, halası Behice ile tesadüfen tanışıyor!