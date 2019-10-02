  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Dilara yaşamak istiyor

Dilara yaşamak istiyor

Dilara yaşamak istiyor
Giriş Tarihi: 2.10.2019

'da 13 yıl önce yakalandığı aplestik anemi hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki 'ya annesi 'dan yapılacak. Sağlığına kavuşacağı günlerin hayalini kuran Dilara, "Sağlıklı insanlardan kan ve ilik bağışında bulunmalarını talep ediyorum" diye konuştu.

Aydın'da 13 yıl önce yakalandığı aplestik anemi hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Dilara Çamlıca'ya annesi Ayfer Çamlıca'dan ilik nakli yapılacak. Yüzde 60 uyumlu olan annesinden alınacak ilikle sağlığına kavuşmayı bekleyen Dilara, "Çocukluğumu yaşayamadım. Sağlığıma kavuşursam eğer, ilk olarak çocukluğumu yaşayacağım" dedi.

'LÜTFEN İLİK BAĞIŞLAYIN'

Sağlığına kavuşacağı günlerin hayalini kuran Dilara, "Hastalığımdan dolayı 3 günde bir 4 ünite kan almak zorundayım. Bu yüzden ilik nakli gerekiyor. Şu ana kadar akrabalarımdan alınan üç ilik tutmadı. Son çare olarak annemden alınmasına karar verildi. Yüzde 60 uyumlu olan ilik umarım beni yaşama bağlar. Yaşamak istiyorum. Sağlıklı insanlardan kan ve ilik bağışında bulunmalarını talep ediyorum" diye konuştu.

MEHMET KAVAS

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dilara yaşamak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN