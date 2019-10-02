Dilara yaşamak istiyor

Aydın'da 13 yıl önce yakalandığı aplestik anemi hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Dilara Çamlıca'ya annesi Ayfer Çamlıca'dan ilik nakli yapılacak. Sağlığına kavuşacağı günlerin hayalini kuran Dilara, "Sağlıklı insanlardan kan ve ilik bağışında bulunmalarını talep ediyorum" diye konuştu.

Aydın'da 13 yıl önce yakalandığı aplestik anemi hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Dilara Çamlıca'ya annesi Ayfer Çamlıca'dan ilik nakli yapılacak. Yüzde 60 uyumlu olan annesinden alınacak ilikle sağlığına kavuşmayı bekleyen Dilara, "Çocukluğumu yaşayamadım. Sağlığıma kavuşursam eğer, ilk olarak çocukluğumu yaşayacağım" dedi.

'LÜTFEN İLİK BAĞIŞLAYIN'

Sağlığına kavuşacağı günlerin hayalini kuran Dilara, "Hastalığımdan dolayı 3 günde bir 4 ünite kan almak zorundayım. Bu yüzden ilik nakli gerekiyor. Şu ana kadar akrabalarımdan alınan üç ilik tutmadı. Son çare olarak annemden alınmasına karar verildi. Yüzde 60 uyumlu olan ilik umarım beni yaşama bağlar. Yaşamak istiyorum. Sağlıklı insanlardan kan ve ilik bağışında bulunmalarını talep ediyorum" diye konuştu.

MEHMET KAVAS