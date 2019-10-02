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'de operasyonu

İzmir'de sahte içki operasyonu

02.10.2019, 11:34 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019,12:36

'in Buca ilçesinde, 2 ev ve 2 minibüste yapılan aramalarda, 221 şişe ve votka ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca'da sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Tespit edilen 2 ev ve 2 minibüse eş zamanlı baskın yaptı. Baskında 221 şişe sahte rakı ve votka, 90 litre etil alkol, 350 boş şişe, 1000 şişe kapağı, 108 sahte TAPDK bandrolü ile çeşitli içki türlerine ait aromalar ele geçirildi.

İzmir'de sahte içki operasyonu

Gözaltına alınan Akın Y. ve Halil T., sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

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