Meteoroloji'den hava durumu tahmini! Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? 2 Ekim hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bugünün hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Batı Akdeniz ve İç Ege, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Peki bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? İşte 2 Ekim Çarşamba hava durumu...

MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu