  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Asırlık dava yeniden açıldı

Asırlık dava yeniden açıldı

Asırlık dava yeniden açıldı
Giriş Tarihi: 3.10.2019

Kamuoyunun, süresi itibariyle "asırlık", kapsadığı mali porte açısından "Katrilyonluk" olarak bildiği 1950'lerden önce başlayan Hisarönü davasında başa dönüldü.

Kamuoyunun, süresi itibariyle "asırlık", kapsadığı mali porte açısından "Katrilyonluk" olarak bildiği Hisarönü davasında başa dönüldü. 1950'lerden önce başlayan Hisarönü davası, daha önceden de bilindiği gibi Şerefli Ailesi ile Hisarönü köylülerini karşı karşıya getiren ve yıllardır bir türlü çözülemeyen dava olarak kamuoyunda yer aldı.

AVUKAT VE TANIKLAR ÖLDÜ

Dava sürecinde sayısız sayısız hakim ve savcı da görev aldı. Hisarönü davalarını köylüler adına takip eden avukatlardan en ünlüsü Aydın Toraman yıllar önce yaşamını yitirdi. Pek çok tanık da artık yaşamıyor.

VURAL EFECİK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Asırlık dava yeniden açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN