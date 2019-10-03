Kamuoyunun, süresi itibariyle "asırlık", kapsadığı mali porte açısından "Katrilyonluk" olarak bildiği 1950'lerden önce başlayan Hisarönü davasında başa dönüldü.
Kamuoyunun, süresi itibariyle "asırlık", kapsadığı mali porte açısından "Katrilyonluk" olarak bildiği Hisarönü davasında başa dönüldü. 1950'lerden önce başlayan Hisarönü davası, daha önceden de bilindiği gibi Şerefli Ailesi ile Hisarönü köylülerini karşı karşıya getiren ve yıllardır bir türlü çözülemeyen dava olarak kamuoyunda yer aldı.
AVUKAT VE TANIKLAR ÖLDÜ
Dava sürecinde sayısız sayısız hakim ve savcı da görev aldı. Hisarönü davalarını köylüler adına takip eden avukatlardan en ünlüsü Aydın Toraman yıllar önce yaşamını yitirdi. Pek çok tanık da artık yaşamıyor.
VURAL EFECİK
Asırlık dava yeniden açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.