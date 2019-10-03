Asırlık dava yeniden açıldı

Kamuoyunun, süresi itibariyle "asırlık", kapsadığı mali porte açısından "Katrilyonluk" olarak bildiği 1950'lerden önce başlayan Hisarönü davasında başa dönüldü.

Kamuoyunun, süresi itibariyle "asırlık", kapsadığı mali porte açısından "Katrilyonluk" olarak bildiği Hisarönü davasında başa dönüldü. 1950'lerden önce başlayan Hisarönü davası, daha önceden de bilindiği gibi Şerefli Ailesi ile Hisarönü köylülerini karşı karşıya getiren ve yıllardır bir türlü çözülemeyen dava olarak kamuoyunda yer aldı.

AVUKAT VE TANIKLAR ÖLDÜ

Dava sürecinde sayısız sayısız hakim ve savcı da görev aldı. Hisarönü davalarını köylüler adına takip eden avukatlardan en ünlüsü Aydın Toraman yıllar önce yaşamını yitirdi. Pek çok tanık da artık yaşamıyor.

VURAL EFECİK