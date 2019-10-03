Aydın'da kardeş kavgası kanlı bitti! Kardeşini ayağından vuran şüpheli yakalandı

Aydın'da gece 22.30 sıralarında meydana gelen silahlı kavgada kardeşini ayağından vurarak kaçan şüpheli polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu olaydan iki saat sonra yakalandı.

Olay, Efeler ilçe merkezi Güzelhisar mahallesi 46 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 22:30 sıralarında İsmail B. İle kardeşi Ali B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.