Balıkesir'in Edremit ilçesinde, üç aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kavgayı ayırmak için araya girdiği öğrenilen evli ve bir çocuk babası Hasan Çalgı (32) ile 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Çalgı, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, üç aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
İbrahimce Mahallesi'nde oturan üç aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Balıkesir'de dehşet saçtılar! Katliam gibi kavgada ölü ve yaralılar var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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