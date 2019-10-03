Ekmeğini denizden çıkaran gelin görümce

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Göcek'te, Rabia Gökbelen (25) ve ağabeyinin eşi Dilek Gökbelen (35), fiber tekne ile denize açılarak, teknelerdeki yerli ve yabancı turistlere çanta, elbise ve pareo satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Göcek'te, Rabia Gökbelen (25) ve ağabeyinin eşi Dilek Gökbelen (35), fiber tekne ile denize açılarak, teknelerdeki yerli ve yabancı turistlere çanta, elbise ve pareo satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.



TEKNE KULLANIYOR



Üniversite mezunu olan ve iş bulamamaktan dert yakınan Rabia Gökbelen, kullandığı 4 metrelik tekneyle de usta kaptanlara taş çıkartıyor. Antalya'nın Demre ilçesinde kışın seracılık yapan yenge ve görümce, yaz aylarında ise Fethiye'nin Göcek mahallesinde kiraladıkları evde yaşıyor. İkili, binbir emekle kışın çiftlikteki işlerden boşta kaldıkları zamanda diktikleri çanta, elbise ve pareoları, Göcek'te kendilerine ait fiber tekneyle denize açılarak, lüks yatlara ve günübirlik tur teknelerine yanaşıp, yerli ve yabancı turistlere 50 ile 120 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.