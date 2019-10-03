  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Eşinin gözü önünde otomobil çarptı

Eşinin gözü önünde otomobil çarptı

Eşinin gözü önünde otomobil çarptı

03.10.2019, 15:46

’nın Salihli ilçesinde eşiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde eşiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Ankara-İzmir E96 karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan Selim Ç. (27) yönetimindeki 45 SA 1236 plakalı otomobil, eşi Fatma Özçayır ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Özçayır'a (83) çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu, polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Özçayır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay sonrası eşi Fatma Özçayır'ın feryatları ise yürekleri dağladı.

Polisin ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Özçayır'ın cenazesi, otopsi için Salihli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Selim Ç. gözaltına aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eşinin gözü önünde otomobil çarptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN