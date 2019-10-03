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Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

03.10.2019, 15:46

Başkanlığı ekipleri, Gölmarmara ilçesinde atıl durumda bulunan su kuyusuna düşen köpeği başarılı bir operasyonla kurtardı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yoğunluğunu trafik kazalarının oluşturduğu kurtarma operasyonlarının yanı sıra çeşitli kurtarma operasyonları ile de ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gölmarmara ilçesinde arazide bulunan bir su kuyusuna düşen köpeği kurtarmak için operasyon düzenledi. Su kuyusuna düşen köpek için kurtarma çalışması başlatan ekipler, hayvanı düştüğü yerden kurtararak, özgürlüğüne kavuşturdu. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, itfaiye ekiplerinin her zaman her duruma hazır olduklarını belirterek, çoğunluğunu yangın ve trafik kazalarının oluşturduğu durumların dışında da can kurtarmaya devam ettiklerini kaydetti. Başkan İnal, itfaiye ekiplerinin mesai mevhumu gözetmeden sürekli görev başında olduklarını belirtti.

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