Meteoroloji’den Aydın’a serin ve yağışlı hava uyarısı

Aydın’da yarın gece saatlerinden (04 Ekim Cuma) itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. İzmir'de hava nasıl olacak? Sağanak yağış bekleniyor mu? Yarın İzmir'de hava durumu nasıl? İşte detaylar...

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana genelde yağışsız, az bulutlu ve açık geçen havaların ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarın (Cuma) gece saatlerinde Kıyı Ege'de başlayacak yağışlarla birlikte yerini hafta sonu serin ve yağışlı havalara bırakması tahmin ediliyor. Yarın akşam geç saatlerde Çanakkale ve Edremit körfezi çevrelerinde ve gece saatlerinde Kıyı Ege'de, 5 Ekim Cumartesi günü ise bölge genelinde (İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların Kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin 6 Ekim Pazar günü bölgemizin kuzeyinde etkili olacağı, sonrasında pazartesi günü Bölgemizin kıyı ve kuzey kesimlerinin yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bölgemiz genelinde halen mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cumartesi günü hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarı ve yer yer altına düşmesi bekleniyor. Rüzgarın yarın ve cumartesi günü bölge genelinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor" denildi.

İHA



