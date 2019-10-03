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'da yolcu otobüsü yandı

Muğla'da yolcu otobüsü yandı

03.10.2019, 10:07 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019,10:13

'da yolcu otobüsünde çıkan , yolcular tahliye edildikten sonra söndürüldü. Yolcuların tahliye edilmesinin ardından söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi

Sakarya-Marmaris seferini yapan İhsan Çelik idaresindeki 35 PK 671 plakalı yolcu otobüsünden, Ula-Akyaka yolu Sakar rampası mevkisinde duman çıkmaya başladı.

Muğla'da yolcu otobüsü yandı

Durumu fark eden sürücü, otobüsü durdurarak 11 yolcuyu tahliye etti.


İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.

AA

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