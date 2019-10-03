Öğrencilerden 15 Temmuz şehitlerine ve gazilere mektup

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde eğitim ve öğretimini sürdüren Halil İbrahim Boz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programı kapsamında 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarına ve gazilere mektup ve şiir gönderdi.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde eğitim ve öğretimini sürdüren Halil İbrahim Boz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programı kapsamında 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarına ve gazilere mektup ve şiir gönderdi.



Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Umut Çağdaş Kılıç danışmanlığında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, eğitim öğretim yılı başında şehit yakınlarına ve gazilere hitaben çok sayıda mektup ve şiir yazılmıştı. 15 Temmuz kahramanlarının şahsında, Malazgirt, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, Sur, Elbab, Afrin gibi çok sayıda vatan mevzisinde şehit ve gazi olan tüm kahramanlara hitaben yazılan mektup ve şiirlerde, öğrenciler şehit ve gazilere vefalarını dile getirdiler.



15 Temmuz'da kendini feda ederek darbe girişimin seyrini değiştiren Şehit Ömer Halis Demir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, kahramanımıza 'Vur' emrini veren E.Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, Muğla'nın şehidi Astsubay Ziya İlhan Dağdaş'ın annesi Birsen Dağdaş, Şehit Özel Harekât Polisi Demet Sezen'in eşi Hakan Sezen başta olmak üzere çok sayıda şehit yakınının yanı sıra, E. Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan gibi gazilere hitaben yazılan mektup ve şiirlerle, öğrenciler kahramanlara sevgi ve minnetlerini dile getirdiler.



Ellerindeki zarflarla beraber okul öğretmenleri Umut Çağdaş Kılıç ve Hadi Alpay eşliğinde Kavaklıdere PTT binasının önüne gelen öğrenciler, burada etkinlikle ilgili bilgi veren kısa bir basın açıklamasında bulundular. Öğrencilerden Ceyda Ceren Erdal'ın yazdığı mektubun ve Muhammet Burak Yılmaz'ın yazdığı şiirin okunmasının ardından PTT binasına giren öğrenciler, ellerindeki zarfları sırasıyla görevlilere teslim ettiler.



Etkinlik sonrası konuşan Danışman Öğretmen Umut Çağdaş Kılaç, "15 Temmuz darbeden öte bir işgal girişimiydi. Haçlılara karşı yapılan savaşlar, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı gibi tarihimizin birbiriyle kıyaslanamaz altın sayfalardan biridir. Sakarya Savaşı 20. yüzyılın başında nasıl bir dönüm noktası olduysa, 15 Temmuz da İkinci Kurtuluş Savaşı'mızın Sakarya'sıdır. 15 Temmuz'dan sonra milletimiz, devletimiz, ordumuz daha güçlüdür. Biz de öğrencilerimizle birlikte bu destanı anlatmaya çalıştık" dedi.