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Öykü saçlarına kavuşuyor

Öykü saçlarına kavuşuyor
Giriş Tarihi: 3.10.2019

Antalya'da lösemi tedavisi gören ’e (4) 26 Haziran’da babasından nakledilen yarı uyumlu , yüzde 98,5 oranında tuttu. Sağlığı her geçen gün iyiye giden Öykü’nün kaşları ve kirpikleri belirginleşti, saçı da çıkmaya başladı. Ailesi sevinçten uçuyor.

Antalya'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin'e (4) 26 Haziran'da babasından nakledilen yarı uyumlu kök hücre, yüzde 98,5 oranında tuttu. Sağlığı her geçen gün iyiye giden Öykü Arin'in kaşları ve kirpikleri belirginleşti, saçı çıkmaya başladı. Anne Eylem Şen Yazıcı, Öykü Arin'le geçirdiği anları sosyal medyadan paylaşarak birçok kişiye umut aşılıyor.

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