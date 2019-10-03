Öykü saçlarına kavuşuyor

Antalya'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin’e (4) 26 Haziran’da babasından nakledilen yarı uyumlu kök hücre, yüzde 98,5 oranında tuttu. Sağlığı her geçen gün iyiye giden Öykü’nün kaşları ve kirpikleri belirginleşti, saçı da çıkmaya başladı. Ailesi sevinçten uçuyor.

Antalya'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin'e (4) 26 Haziran'da babasından nakledilen yarı uyumlu kök hücre, yüzde 98,5 oranında tuttu. Sağlığı her geçen gün iyiye giden Öykü Arin'in kaşları ve kirpikleri belirginleşti, saçı çıkmaya başladı. Anne Eylem Şen Yazıcı, Öykü Arin'le geçirdiği anları sosyal medyadan paylaşarak birçok kişiye umut aşılıyor.