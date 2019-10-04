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'da otomobil üniversite öğrencilerine çarptı! sonra bu soruyu sordu

Afyonkarahisar'da otomobil üniversite öğrencilerine çarptı! Kazadan sonra bu soruyu sordu

04.10.2019, 09:04

'da yolun karşısına geçmek isteyen iki üniversite öğrencisine otomobil çarptı. Ambulanslarla 'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralı öğrencilerden 'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Bayram (51) idaresindeki 26 PY 065 plakalı otomobil, Erenler Cami önünde, yolun karşısına geçmeye çalışan iki üniversite öğrencisine çarptı.

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