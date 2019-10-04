Afyonkarahisar'da otomobil üniversite öğrencilerine çarptı! Kazadan sonra bu soruyu sordu

Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmek isteyen iki üniversite öğrencisine otomobil çarptı. Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralı öğrencilerden Erdurdu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.