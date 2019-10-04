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'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi 'dan kahreden haber geldi!

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Emine Erduru'dan kahreden haber geldi!

04.10.2019, 14:07

'da dün akşam meydana gelen trafik kazasında yaralanan iki üniversite öğrencisinden , tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Erduru, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümüne yeni başlamıştı.

, dün akşam saat 21.30 sıralarında - karayolunun 16'ncı kilometresinde AKÜ kavşağında meydana geldi. Abdullah B. yönetimindeki 26 PY 065 plakalı otomobil, AKÜ kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencileri Emine Erdurdu ile Cennet Alkan'a çarptı.

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