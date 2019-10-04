Afyonkarahisar'da dün akşam meydana gelen trafik kazasında yaralanan iki üniversite öğrencisinden Emine Erduru, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Erduru, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümüne yeni başlamıştı.
Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında Afyonkarahisar - Eskişehir karayolunun 16'ncı kilometresinde AKÜ kavşağında meydana geldi. Abdullah B. yönetimindeki 26 PY 065 plakalı otomobil, AKÜ kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencileri Emine Erdurdu ile Cennet Alkan'a çarptı.
Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Emine Erduru'dan kahreden haber geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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