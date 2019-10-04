Babaya ilik bulundu sıra Ebru’da

Aydın'da kızı Ebru Çelen ile birlikte aynı hastanede lösemi tedavisi gören Yılmaz Çelen'in beklediği ilik bulundu. 10 Ekim'de kök hücre nakli olacak olan baba Çelen, "Kızım için de umutluyum. İnşallah hastaneden birlikte el ele çıkacağız" dedi

Aydın'da kızı ile birlikte aynı zamanlarda lösemi teşhisiyle tedaviye alınan Yılmaz Çelen'e 10 Ekim'de ilik nakledilecek. Hala ilik bekleyen 18 yaşındaki Ebru Çelen, "Babam kurtulsun, ben de kurtulacağım. Kötü günler geride kalacak" diye konuştu. Aydın'da kızı Ebru Çelen ile birlikte aynı hastanede lösemi tedavisi gören Yılmaz Çelen'in beklediği ilik bulundu. 10 Ekim'de kök hücre nakli olacak olan baba Çelen, "Kızım için de umutluyum. İnşallah hastaneden birlikte el ele çıkacağız" dedi.



6 GÜNLÜK MUTLULUK



Bozdoğan ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Ebru Çelen'e iki yıl önce lösemi teşhisi konuldu. Hastalığın pençesinden 18 ay süren tedavi sonucunda kurtulan Çelen'in mutluluğu ise sadece 6 gün sürdü. Sağlığına kavuşmasının 6'ncı gününde Çelen, babası Yılmaz Çelen'in (42) de aynı hastalığa yakalandığını öğrendi. Büyük bir şok yaşayan Çelen'in iki ay sonra hastalığı yeniden ortaya çıktı. Yeniden aynı hastalığa yakalanan Ebru Çelen, babası Yılmaz Çelen ile birlikte Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kızı Ebru ile baba Yılmaz Çelen'in umutlu bekleyişi, gelen müjdeli haberle sevince dönüştü



NAKİL 10 EKİM'DE



Yurt içinde kök hücre bağışında bulunan bir donörün iliği Yılmaz Çelen ile uyumlu çıktı. Uygun ilikle ilgili yapılacak tahlillerin ardından baba Çelen'e 10 Ekim'de ilik nakli yapılacak. Ebru Çelen için de daha önceden yurtdışında ilik bulunmuş ancak yapılan tahlillerde iliğin tam olarak uyum sağlamadığı tespit edilmişti. Babasının aldığı müjdeli haberle sevinen Ebru için umutlu bekleyiş sürüyor.



'İÇİMDE BURUK BİR SEVİNÇ VAR'



Yeni Asır'a duygularını dile getiren Yılmaz Çelen, "Benim için uygun bir kök hücre bulundu. 10 Ekim'de ilik nakli olacağım. Ancak içim de buruk bir sevinç var. İnanıyorum ki kızım için ilik kısa sürede bulunacak. Kızım için de umutluyum. İnşallah hastaneden birlikte el ele çıkacağız" derken kızı Ebru Çelen, "Babam kurtulsun, ben de kurtulacağım. Kötü günler geride kalacak" diye konuştu.

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