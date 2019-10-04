Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kahve ve çay bahçelerinde bal diye farklı bir şey satan Emrah Doğa'ya Kabahatler Kanunu'ndan 153 TL idari pazar cezası kesildi. Bakın içinden ne çıktı?
Gelibolu ilçesinde, kahve ve çay bahçelerinde 5 kiloluk cam şişeler içinde 100 lira değerinde bal olduğunu söyleyerek 50 liraya bal satmaya çalışan Emrah Doğa'dan şüphelenenler durumu Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Çanakkale'de bal diye bunu satıyordu! Bakın içinden ne çıktı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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