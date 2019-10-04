Çanakkale'de bal diye bunu satıyordu! Bakın içinden ne çıktı?

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kahve ve çay bahçelerinde bal diye farklı bir şey satan Emrah Doğa'ya Kabahatler Kanunu'ndan 153 TL idari pazar cezası kesildi. Bakın içinden ne çıktı?