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'de diye bunu satıyordu! Bakın içinden ne çıktı?

Çanakkale'de bal diye bunu satıyordu! Bakın içinden ne çıktı?

04.10.2019, 10:21

'nin Gelibolu ilçesinde kahve ve çay bahçelerinde diye farklı bir şey satan 'ya 'ndan 153 TL idari pazar cezası kesildi. Bakın içinden ne çıktı?

Gelibolu ilçesinde, kahve ve çay bahçelerinde 5 kiloluk cam şişeler içinde 100 lira değerinde olduğunu söyleyerek 50 liraya bal satmaya çalışan 'dan şüphelenenler durumu Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

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