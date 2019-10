İzmir cuma namazı saati 4 Ekim! İzmir'de cuma namazı saat kaçta?

İzmir'de cuma namazı saat kaçta kılınacak? sorusu İzmirliler tarafından merakla araştırılıyor. Milyonlarca kişinin ibadetlerini yerine getirmek için camilere akın edeceği bu günde Cuma namazı saatleri araştırılıyor. Peki İzmir'de cuma namazı bugün saat kaçta? İşte Diyanet'in verilerine göre İzmir Cuma namazı saati...

Cuma namazı saatleri araştırılıyor. Milyonlarca kişi bugün camilere giderek cuma namazını eda edecekler. Dayanışma ve paylaşmanın daha da arttığı Cuma günde İzmir'de cuma namazı saat kaçta? sorusu da İzmirliler tarafından araştırılıyor. İşte 4 Ekim Cuma İzmir Cuma namazı saati..

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşler Başkanlığı'nın verilerine göre İzmir'de cuma namazı bugün saat 13:05 de kılınacak.

CUMA VE BAYRAM NAMAZI GİBİ İBADETLERDEN KADINLARIN MUAF TUTULMALARI NASIL AÇIKLANABİLİR?

Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim erkek Müslümanlara farzdır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mazereti olanlar cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Ancak cuma namazını kılmaları halinde bu namazları geçerli olup ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmez.



Hz. Peygamber (s.a.s.): "Cemaatle cuma namazı kılmak, her Müslüman'a farzdır. Ancak, köle, kadın, çocuk ve hastaya farz değildir" (Ebu Davud, Salat, 216) buyurmuştur. Diğer bir hadislerinde ise: "Kadın, çocuk, köle ve hasta hariç, cuma namazı her Müslüman'a farzdır." (Beyhaki, es-Sünenü'l-kübra, III, 246; İbn Ebi Şeybe, Musannef, 4, 65, H. No: 5190) buyurmuştur.



Asr-ı saadetten günümüze kadar müçtehit imamlar, alimler ve bütün müslümanlar, cuma namazının kadınlara farz olmadığı konusunda ittifak etmişlerdir (İbnü'l- Hümam, Fethü'l-Kadir, II, 62; İbn Rüşd, Bidayetü'l-Müctehid, I, 157; İbn Kudame, Muğni, II, 193; İbn Hazm, el-Muhalla, III, 259; Şirbini, Muğni'l-muhtac, I, 276).



Cuma namazının kadınlara farz kılınmamış olması, onlar hakkında bir mahrumiyet değil bir muafiyettir. Diledikleri takdirde, camiye gidip cemaatle cuma namazı kılmalarında dinen bir engel yoktur. Hatta, hutbe ve vaazlardan istifade etmeleri için cuma namazlarına devam etmeleri tavsiye olunur.



Bayram namazlarında da aynı durum söz konusudur. Hz. Peygamber döneminde kadınların, namaza katıldıkları; adetli oldukları için namaz kılamayacak durumda olanların ise Musallanın kenarında durup tekbirlere katıldıkları ve hutbeyi dinledikleri bilinmektedir (Buhari, Salat 2; Müslim, Salatü'l-ideyn, 10, 11).