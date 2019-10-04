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'ta tezgahına daldı, faciadan dönüldü

İzmir Konak'ta otomobil manav tezgahına daldı, faciadan dönüldü

04.10.2019, 16:20 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019,16:34

'in ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobilin sürücüsü, marketin önünde bulunan tezgahına daldı. ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, bugün 14.00 sularında ilçesinde bulunan 510 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybeden B.E. idaresindeki 35 GC 9974 plakalı , yolun kenarında bulunan bir marketin tezgahına daldı.

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