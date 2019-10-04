İzmir Konak'ta otomobil manav tezgahına daldı, faciadan dönüldü

İzmir'in Konak ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobilin sürücüsü, marketin önünde bulunan manav tezgahına daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, bugün 14.00 sularında Konak ilçesinde bulunan 510 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybeden B.E. idaresindeki 35 GC 9974 plakalı otomobil, yolun kenarında bulunan bir marketin manav tezgahına daldı.