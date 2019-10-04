Sokak hayvanları doysun diye İzmir’i turluyor

İzmirli hayvansever Murat Mogol, 13 yıl önce aldığı motosikletiyle kentin 22 farklı noktasında 300'e yakın kedi ve köpeğin beslenmesini ve bakımlarını üstleniyor.

İzmirli hayvansever Murat Mogol, 13 yıl önce aldığı motosikletiyle kentin 22 farklı noktasında 300'e yakın kedi ve köpeğin beslenmesini ve bakımlarını üstleniyor. Bir restoranda motosikletli kurye olarak çalışan Mogol, maaşının büyük kısmını sokak hayvanlarına harcıyor. Mogol, "Motor sesini duyup önce kendilerini sevdirip sonra yemek yemelerini görmek beni mutlu ediyor" diyor. Mogol, "Hafta tatilim yok. Ne kadar hasta olsam da 365 gün onları besliyorum" ifadelerini kullanıyor.