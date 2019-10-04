Yeşilçam güzeli bere satıyor

Ünlü oyuncu Fatma Belgen, elleriyle ördüğü bereleri pazarda satarak sokak hayvanlarını besliyor. Belgen, “Ben bu bereleri geçinmek için de satabilirdim. Ayıp değil. Lütfen sanatçıya acımayın. Burada ajitasyon yapmıyorum” diyor

İzmir'de yaşayan ünlü sinema sanatçısı Fatma Belgen (70), sokak hayvanlarına daha fazla destek olmak için elleriyle ördüğü bereleri pazarda satıyor. İzmir'de doğan Belgen, 2008 yılında kente geri döndü. 1971'de Ses dergisinin açtığı 'Artist Yarışması'nda ikinci seçilen ve çok sayıda sinema filmi ve dizide rol alan Belgen, çok sevdiği sokak hayvanlarını daha iyi besleyebilmek için ördüğü bereleri çarşamba ve cuma günleri Gaziemir'de kurulan pazarda satıyor.



"BOŞ DURMAYI SEVMEM"



İzmir'e ailesiyle daha fazla vakit geçirmek için döndüğünü belirten Belgen, "Örgü örmeyi çocukluktan beri çok seviyorum. Annem öğretmişti. Setten geldiğimde annemin dizinin dibine oturur örgü örerdim. Birkaç yıl önce bereleri örmeye başladım. Burada sokak canlılarına bakıyorum. Kendime yetecek durumdayım ama sokak canlılarını besleyebilmek için bu bereleri pazarda satmaya başladım" dedi.