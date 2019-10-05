Gülizar anneye DNA şoku

Kızını 7 aylıkken tren istasyonuna bırakan ve 39 yıl sonra atv’de Müge Anlı’nın programına başvuran anne Gülizar Emirdağ DNA şoku yaşadı. Aynı şekilde terk edilen İzmirli Sevgi Altınok’un kendi evladı olduğuna çok inanan yaşlı kadın, “O da benim bir evladım oldu. Ama kızımı aramaya devam edeceğim” dedi

Manisa'da 39 yıl önce 7 aylık kızını tren istasyonuna bırakan ve yıllar sonra kızını bulmak için ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına katılan Gülizar Emirdağ, büyük şok yaşadı. Kendisi de annesi tarafından bebekken terk edilen İzmirli Sevgi Altınok, Emirdağ'ın kızı olabileceği umuduyla programa katıldı. Yaşanan olaylar arasındaki benzerlikler, her iki tarafı da umutlandırdı. Ancak geçtiğimiz günlerde Yeni Asır'ın da gündeme getirdiği olayda, şok bir gelişme yaşandı. Yapılan DNA testi olumsuz sonuç verdi.



39 YIL SONRA GELDİ



Denizli'de yaşayan 57 yaşındaki Gülizar Emirdağ, 7 aylıkken eşi ve ailesi istemediği için Manisa'da tren istasyonuna bıraktığı kızını 39 yıl sonra aramak için ATV'nin kapısını çalmış, olayla ilgili haberin o dönem Yeni Asır'da yayımlandığını açıklayan Emirdağ, "Çok büyük hata yaptım, her gece rüyalarıma giriyor. Evladımı bulup özür dilemek istiyorum" demişti. İzmir'deki evinde eşi ve 2 çocuğuyla kahvaltı eden Sevgi Altınok ise o sırada Müge Anlı'nın programını izliyordu. Kendisi de 7 aylıkken tren garına terk edilmişti. Televizyonda gördüğü kadın annesi olabilirdi. Hemen canlı yayına bağlandı. Programda buluşan Gülizar Emirdağ ile Sevgi Altınok arasında kan bağı olup olmadığının ortaya çıkması için DNA testi yapıldı. Gülizar Emirdağ kararın açıklanacağı Cuma günkü canlı yayına çocukları Mülkiye Avcı, Ramazan Bedel, Yılmaz Karataş ve Derya Saluç ile girdi. Müge Anlı zarfı açıp DNA'nın tutmadığını söylediği anda Gülizar Emirdağ ve çocukları büyük şok yaşarken, Sevgi Emirdağ "Ben biliyordum" demekle yetindi.



"BİR AİLE KAZANDIM"



DNA testinden olumsuz sonuç çıkacağını hissettiğini belirten Sevgi Altınok, "İlk gördüğüm anda hissetmeme rağmen, yine de DNA örneği vermeyi kabul ettim. Kendimden çok Gülizar Teyze ve çocukları için üzüldüm. Hepsi çok değerli insanlar, bundan sonra manevi annem Gülizar Emirdağ ve çocukları ile sık sık görüşeceğim. Bir aile kazandım" dedi.



MÜGE ANLI ORTAYA ÇIKARDI



İki kadının hikayelerinin tüm ayrıntıları birbirini tamamlamasına rağmen, taraflara DNA testi konusunda ısrarcı olan Müge Anlı, kadınların anne-kız olmadığını tespit ettirdi. Anlı böylece başarılarına bir yenisini daha ekledi.

FATİH ŞENDİL